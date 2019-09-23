Адвокат в Краснодаре предлагал спасти клиента от колонии за 2,3 млн рублей

Сотрудники регионального ФСБ задержали в Краснодаре члена адвокатской палаты при получении 1 млн руб. от своего клиента. СУ СКР по краю возбудило в отношении адвоката уголовное дело за обещание и предложение посредничества во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ). Юристу грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщили в следственном ведомстве, подозреваемый защищал обвиняемого в мошенничестве мужчину. По версии следствия, 15 июня 2019 года адвокат пообещал подзащитному выступить посредником и передать взятку за назначение ему наказания, не связанного с лишением свободы. За это он вначале попросил 1,6 млн руб., однако затем размер вознаграждения увеличился до 2,3 млн руб. Клиент адвоката сообщил об этом в правоохранительные органы. 14 августа 2019 года фигурант встретился с заявителем и получил от него 1 млн руб. и в тот же день был задержан сотрудниками ФСБ.

Василий Хитрых