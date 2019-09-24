Резолюционный держите шаг

Представители оппозиционных фракций в Алтайском краевом заксобрании, политики и представители муниципалитетов приняли резолюцию, согласно которой гордума Барнаула должна поменять систему выборов мэра с конкурсного отбора на народное голосование. Инициативу они объяснили запросом населения. Эксперты уверены, что на самом деле никакого запроса на возврат прямых выборов главы Барнаула у горожан нет, а представители оппозиции просто работают на увеличение своего электорального потенциала.

23 августа в парламентском центре Алтайского краевого заксобрания (АКЗС) прошел круглый стол на тему возвращения прямых выборов мэра Барнаула. На мероприятии собрались около 20 участников: депутаты АКЗС и Барнаульской гордумы от фракций «Справедливой России», ЛДПР и КПРФ, политики, представители муниципалитетов и научного сообщества.

Напомним, что прямые выборы мэра Барнаула были отменены в октябре 2010 года, введена должность сити-менеджера. Последним этот пост занимал Сергей Дугин, в августе он досрочно сложил с себя полномочия сити-менеджера. В начале сентября оппозиционные фракции от АКЗС внесли в парламент законопроект, согласно которому гордуме Барнаула будет дано право выбирать способ избрания главы городского округа — либо всеобщим голосованием из числа депутатов представительного органа власти, либо из числа сторонних кандидатов на конкурсной основе. Депутаты рассмотрят вопрос на сессии 26 сентября.

В ходе круглого стола лидер фракции «Справедливой России» Александр Молотов заявил, что звучащая со стороны региональной власти аргументация, что сити-менеджер — залог исполнения законов, исключения коррупции и повышения эффективности решения вопросов местного значения, не претворилась в жизнь. «Постоянные коммунальные аварии, бездумная вырубка зеленых насаждений, заброшенные городские парки и при этом 5 млрд руб. долгов в городском бюджете — вот что представляет собой современный Барнаул»,— сказал Александр Молотов.

Главный редактор газеты «Новая жизнь Алтая», общественный деятель Константин Емешин полагает, что не нужно ограничивать местное самоуправление. «Единственный разумный аргумент, который мне во время спора привел политический вице-губернатор Алтайского края Денис Губин, — это то, что регион находится в глубокой экономической яме и спасти его могут только инвесторы. А если в крае начнется движуха, то инвестор сюда не пойдет. Это просто неуважение»,— рассказал господин Емешин. «Если мы все будем ограничивать фильтрами и критериями, мы никогда не придем к демократии»,— предупредил Александр Молотов. «Власть должна избираться, и все эти назначения — технологии правящей партии для удержания власти в своих руках, не более»,— уверена депутат АКЗС от фракции ЛДПР Евгения Боровикова.

Представители «Единой России» на обсуждение не явились, проигнорировав приглашения организаторов. Поведение представителей правящей партии Александр Молотов сравнил с поведением ребенка: «Когда дети видят бабайку, они просто закрывают глаза и бабайка перестает существовать».

По словам председателя барнаульской гордумы и члена фракции «Единой России» Галины Буевич, для избрания главы Барнаула сейчас логичнее использовать действующие механизмы. «На изменение процедуры выборов может уйти больше года, а руководитель городу нужен сейчас. Гордума при принятии решений не может опираться просто на чьи-то слова. Должен поступить официальный запрос, но его не было ни от депутатов, ни от общественных организаций, ни от населения. Зато есть запрос на то, чтобы мэр был ответственный и профессиональный, такой запрос мы чувствуем»,— рассказала „Ъ“ госпожа Буевич.

По итогам круглого стола участники приняли резолюцию с рекомендацией внести изменения в устав Барнаула, предусматривающие избрание главы города на муниципальных выборах на основе прямого избирательного права при тайном голосовании. В связи с этим они предложили провести публичные слушания по целесообразности внесения этих поправок. «Череда уголовных дел, связанных с деятельностью „сити-менеджеров“, а также их подчиненных в городах и районах края, последовавшие за ними отставки заставляют всех нас вернуться к осмыслению вопросов эволюции и практики местного самоуправления на Алтае, в том числе вопроса об оптимальной модели наделения полномочиями руководителей муниципалитетов края»,— говорится в документе.

Так, например, в отношении предшественника господина Дугина Игоря Савинцева, который был первым сити-менеджером Барнаула в 2010–2015 годах, были возбуждены уголовные дела по двум статьям — халатность и злоупотребление должностными полномочиями, после чего его отстранили от должности. Бывший сити-менеджер города Яровое Нина Мартынова и бывший глава администрации Рубцовска Владимир Ларионов также обвинялись в превышении должностных полномочий, но оба были освобождены от отбывания наказания на основании актов об амнистиях.

Политтехнолог Юрий Овиденко полагает, что инициатива оппозиционных фракций не найдет отклика ни у народа, ни у депутатов. «Город обезглавлен, и продвигать такие решения будет непросто. Вероятно, если бы сначала идея была озвучена в стенах гордумы, а не с маху внесен законопроект, то процедура принятия прошла бы намного быстрее»,— отметил эксперт.

Политолог Андрей Некрасов уверен, что «у населения действительно нет запроса на возвращение прямых выборов мэра». «Иначе были бы обращения, происходили массовые волнения, неважно в какой форме, предложения или протеста. Продвижение этого законопроекта — искусственно созданная ситуация, цель которой — пиар на благо будущих электоральных кампаний».

Юлия Сасевич