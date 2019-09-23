Утренняя зарядка

22 сентября закончил свою работу очередной Франкфуртский автомобильный салон. Главным его итогом стало обсуждение — не закончится ли этой выставкой история всех автомобильных шоу. Ведь от участия в нынешнем смотре достижений отказались порядка трех десятков крупных автомобильных компаний мира. Однако были и те, кто не мог себе этого позволить.

Стенд «Мерседеса» — главный, ну, или, во всяком случае, самый большой на Франкфуртском автосалоне. Собственно автомобилям места хватило бы и на одном этаже, все остальное пространство — это, как принято говорить, визуализация горизонтов развития компании. Электричество, автономные автомобили, общественный транспорт и каршеринг, перерабатываемые материалы — знакомый набор фетишей современного автопрома. За одним исключением: Mercedes-Benz от слов уже перешел к делу.

Электричество — это новая нефть

«Да, мы продолжаем работать и над технологией использования водородного топлива, но сегодня для нас приоритетом является гибридные и полностью электрические силовые установки», — говорит технический специалист на презентации всего модельного ряда электрокаров марки Mercedes-Benz. Модельный ряд — это практически вся линейка выпускаемых сейчас под «мерседесовской» звездой автомобилей, от А до S-Класса, а также кроссоверы GLC и GLE

Впрочем, большая часть представленных машин — электрокары условные. Это плагин-гибриды, автомобили, оснащенные как электромотором, так и двигателем внутреннего сгорания.

Принцип их работы — как у дизель-электрической подводной лодки (российское, кстати, изобретение времен первой мировой): автомобиль едет на электротяге, пока хватает мощности аккумулятора, потом подключается традиционный мотор, который еще и подзаряжает на ходу батарею. С точки зрения экономии топлива (и, теоретически, снижения выброса продуктов сгорания), выгоднее заряжать батарею от сети перед поездкой.

Почти у всех представленных машин запас хода от аккумулятора — 50 км. Ломают систему только электрифицированные A и B-Класс (они проезжают 75 км) и GLE, готовый тянуть 100 км. Достаточно, чтобы доехать из дома до работы и там воткнуть штепсель ускоренной зарядки. Она, кстати, не просто ускоренная, но и «умная» — в семипиновом штепселе часть каналов отвечает за обмен данных между батареей и зарядкой. Фирменная «мерседесовская» колонка заряжает такой автомобиль за полтора часа (GLE — за три), другим, более распространенным типам зарядок для электромобилей требуется почти пять часов.

Гибридные A и B-Класс в Россию поставляться не будут, остальные поедут в нашу страну уже в следующем году.

Не все так идеально

В современном мире, где технологии перестают быть тайной сразу после появления на свет, а техническая оснащенность предприятия зависит только от щедрости инвестора, сложно завоевать покупателя одним лишь брендом, пусть это даже и трехлучевая звезда, которой исполнилось без малого сто двадцать лет. Гонка за рынком идет на уровне совершенствования интерфейса, системы общения водителя и автомобиля.

Пусть говорят, что инженеры современного автопрома куда больше времени тратят на придумывание электронной начинки, а не на совершенствование подвески. Оно того стоит. Раз гибрид заряжается от сети как смартфон, то и электроника в нем должна быть соответствующей.

Фронтальная камера включается, как только автомобиль замирает у стоп-линии перед светофором. Широкоугольный объектив расположен за креплением салонного зеркала, и видит куда больше человеческого глаза. Не надо выкручивать шею в попытке разглядеть светофор, висящий прямо над машиной — все есть на экране центральной консоли. Там же и подсказки — всплывающие стрелки с указателем направлений. Непривычно, но удобно.

С разметкой дорог в пригородах Франкфурта-на-Майне все в порядке, там ее рисуют с таким же упорством, как в иной столице бордюрный камень перекладывают.

Поэтому система контроля нахождения в полосе работает практически идеально: руль начинает вибрировать, как только колесо касается белой или желтой линии. Можно еще долго нахваливать систему автоматической парковки, адаптивный круиз-контроль, интеллектуальную систему освещения дороги и так далее и тому подобное.

Но, к счастью, все пока еще не так идеально.

Внимание, грызун!

Упитанная белка с большим рыжим хвостом уверенно пересекала тротуар, и, лишь на секунду замешкавшись на бордюрном камне, рванула через дорогу. Белка — не человек, принципы гуманизма на нее не распространяются. Ни один из многочисленных ассистентов не замигал красной лампой, не запищал тревожным зуммером. К счастью, все обошлось, грызун успел проскочить в сантиметрах о переднего бампера, и скрылся среди парковых насаждений. В общем, у партии «Союз 90» есть простор для разработки законодательных инициатив.

Что имеем в сухом остатке. Подготовленный, полностью заряженный гибрид ведет себя так же, как и обычный автомобиль. Нельзя сказать, что динамика или ощущения от его вождения какие-то особенные. Да, сперва немного раздражает тишина, но громкая музыка помогает. Наверное, это хорошо, ведь не придется специально «переучиваться на гибрид» или осваивать какие-то особенности его поведения. Конечно, за пару часов поездки на новой машине невозможно выявить все подводные камни: как батарея держит заряд в мороз, не опасно ли подключать машину к уличной заправке в дождь (представители компании говорят, что не опасно); что будет, если ребенок засунет пальцы в гнездо токоприемника (по размеру они как раз подходят). Наконец, куда выбрасывать батарею, после того, как она отработает свой ресурс. Впрочем, гибридные автомобили — не новинка для России и, очевидно, их владельцы экспериментальным путем получили ответа на эти вопросы.

Классики и современники

Mercedes-Benz — не стартап, делающий ставку на один, пусть и революционный продукт. Не в первых рядах, но на стенде есть и автомобили куда более привычные традиционным покупателям этой марки. Самый интересный, пожалуй, кроссовер GLE Coupe. К нам в страну эта машина приедет уже в первом квартале следующего года. То есть, всего через год после появления нового поколения GLE. Вообще, делать обычным кроссоверам косо срезанный багажник и называть получившийся автомобиль версией «купе» — тренд. Porsche выпустил Cayene Coupe, BMW уже несколько лет продает Х6, даже Lamborghini относит к этой категории свой Urus. Но в Mercedes-Benz свою машину, разумеется, считают уникальной.

«Это купе — совершенно новый стиль автомобильного дизайна, роскошный, люксовый автомобиль, с прекрасной шумоизоляцией, мощным мотором и исключительной управляемостью», — говорит доктор Андреас Цюган, глава департамента разработок внедорожников Mercedes-Benz.

Эта машина будет продаваться в Европе и России с дизельными 249 и 330-сильными двигателями. Вполне достаточная мощность для кроссовера такого размера и массы.

Но, как говорят ведущие телемагазинов, это еще не все. Одновременно с обычным Coupe появится и версия AMG — уже с бензиновым мотором мощностью 435 л.с. Разумеется, AMG отличается от базовой версии не только двигателем. На нем есть доводчик дверей, установлены совершенно другие кресла, использованы более дорогие материалы для отделки салона. Исключительную управляемость GLE Coupe, о которой говорит господин Цюган, очевидно, надо сравнивать с обычным GLE. У Coupe база короче на 6 см, что очевидно, и уменьшает радиус поворота.

А еще Coupe станет одним из первых Mercedes-Benz, на котором будет опробована потоковая загрузка музыки от Amazon — еще один шаг к отказу от традиционного радио в пользу подписки на развлекательные сервисы. У Coupe пока нет электрической версии, но, очевидно, это вопрос времени, причем весьма скорого — новинка прошлого года, кроссовер GLE уже обзавелся гибридным родственником, занявшим почетное место на подиуме салона.

Алексей Харнас