Nespresso возвращают «итальянские» бленды

Лимитированные бленды Tribute to Milano и Tribute to Trieste, посвященные городам Италии, вновь появятся в бутиках Nespresso. Эти бестселлеры уже запускались в 2013 и 2015 годах. Бленд Tribute to Trieste — посвящение Триесту, в котором кофе занимает особое место в жизни жителей города. Об этом свидетельствует даже появление отдельного «кофейного» языка. Так, эспрессо — это nero, а capo — кофе с молоком, который подавался в прозрачном стакане, а не в привычной фарфоровой чашке. В основе этого бленда — зерна из Южной Америки, характеризующиеся нотами шоколада и лесных орехов и освежающим фруктовым послевкусием.

Другой итальянский город, Милан, также сыграл выдающуюся роль в становлении кофейных ритуалов. Именно здесь на Всемирной выставке 1906 года впервые был представлен эспрессо. Бленд Tribute to Milano — купаж арабики из Центральной и Южной Америки, усиленный за счет индийской робусты, дающий баланс между фруктовым ароматом и сладковатыми нотами.

Лимитированная коллекция Nespresso будет доступна с 22 сентября в бутиках по всему миру, а также на сайте.