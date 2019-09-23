24 сентября, вторник
Войти в профиль
Стиль

Коротко

Новости

все новости

Nespresso возвращают «итальянские» бленды

Лимитированные бленды Tribute to Milano и Tribute to Trieste, посвященные городам Италии, вновь появятся в бутиках Nespresso. Эти бестселлеры уже запускались в 2013 и 2015 годах. Бленд Tribute to Trieste — посвящение Триесту, в котором кофе занимает особое место в жизни жителей города. Об этом свидетельствует даже появление отдельного «кофейного» языка. Так, эспрессо — это nero, а capo — кофе с молоком, который подавался в прозрачном стакане, а не в привычной фарфоровой чашке. В основе этого бленда — зерна из Южной Америки, характеризующиеся нотами шоколада и лесных орехов и освежающим фруктовым послевкусием.

Другой итальянский город, Милан, также сыграл выдающуюся роль в становлении кофейных ритуалов. Именно здесь на Всемирной выставке 1906 года впервые был представлен эспрессо. Бленд Tribute to Milano — купаж арабики из Центральной и Южной Америки, усиленный за счет индийской робусты, дающий баланс между фруктовым ароматом и сладковатыми нотами.

Лимитированная коллекция Nespresso будет доступна с 22 сентября в бутиках по всему миру, а также на сайте.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Приложения

Стиль Wedding#38

от 23.09.2019

Стиль Украшения#37

от 17.09.2019

Стиль Арт#35

от 05.09.2019

Стиль Kids#31

от 27.08.2019

Стиль Beauty#30

от 24.07.2019

Профиль пользователя