УФАС откорректировало название кальянной

Владелец сети франшиз кальянных «Nuah…le Smoke» Александр Гупало не смог доказать в суде, что в названии заведений нет бранных слов. Ранее Свердловское УФАС выдало предписание его франшизеру в Екатеринбурге о недопустимости их использования. Суды двух инстанций поддержали УФАС, решение вступило в законную силу. Эксперт рекламного рынка отмечает, что провокационные названия брендов действенны, но не всегда уместны.



В понедельник 17-й Арбитражный апелляционный суд отказал владельцу сети франшиз кальянных «Nuah…le Smoke» (закон о СМИ не позволяет воспроизвести название полностью) Александру Гупало в проведении экспертизы на наличие в рекламе и названии заведения бранных слов. Нарушение ранее выявило Свердловское УФАС, обязавшее заведение в Екатеринбурге его устранить. Свердловский арбитражный суд поддержал УФАС, его решение вступило в законную силу.

Претензии к екатеринбургской кальянной, владельцем которой по франшизе является Сергей Нестеренко, у антимонопольного ведомства появились в мае прошлого года. Специалисты УФАС обратили внимание на рекламную конструкцию, размещенную перед входом в заведение, и сочли, что «в рекламе заведения содержится бранное слово», а значит — признаки нарушения №38-ФЗ «О рекламе». Антимонопольная служба выдала местному филиалу кальянной предписание об устранении нарушения, которое было выполнено: появилась вывеска с опущенной второй частью прежнего названия Nua.

В сеть «Nuah…le Smoke» входит 19 магазинов и 24 кальянные в 16 городах. Владелец сети франшиз Александр Гупало не согласился с УФАС и обратился в Свердловский арбитражный суд с требованием признать выданное предписание недействительным. Он утверждал, что в рекламе используются «два иностранных слова». Впрочем, суд его не поддержал. «Использование в рассматриваемой рекламе слова nuah…le воспринимается потребителями рекламы как созвучное с бранным выражением, относящимся к ненормативной лексике, его недопустимо размещать в рекламе, которая обращена для неопределенного круга лиц,— говорится в решении суда.— Рассматриваемая фраза оскорбляет окружающих фактом своего публичного применения, которое не допускается в обществе, противоречит сложившимся в обществе правилам поведения, умаляет достоинство адресатов рекламы». Суд отметил, что для отнесения названия к числу бранных слов «специальных знаний, как правило, не требуется».

Получить комментарий господина Гупало не удалось — он не ответил на звонки “Ъ-Урал”. Владелец екатеринбургского филиала кальянной Сергей Нестеренко пояснил, что к судебному процессу не имеет отношения, однако не согласен с решением УФАС.

Существуют и альтернативные примеры применения рекламного законодательства к сети кальянных «Nuah…le Smoke». В марте УФАС по Архангельской области получило жалобу на баннеры с надписями «Nuah...le Smoke Архангельск» и «Nuah…le Group». Заявитель отмечал, что слово nuah…le при прочтении созвучно с русским бранным выражением и при этом, по данным «Яндекс.Переводчика», не имеет перевода с большей части языков мира. «Заявитель сделал вывод, что выражение является завуалированным бранным выражением и используется намеренно с целью привлечения внимания и публичной провокации»,— сообщили в управлении. В УФАС по Архангельской области пообещали рассмотреть обращение в установленном порядке, но засомневались, что выявят нарушения: «Неблагозвучность для уха русского человека названий некоторых иностранных брендов — будь то японская корпорация Zaibatsu или детское питание Bledina может вызвать только улыбку, но уж никак не демонтаж баннера».

По мнению директора «АКАР-Урал» Алексея Парфуна, использование провокационных названий способно создать ажиотаж вокруг бренда, однако не всегда уместно. «Если бизнес может позволить себе такие провокационные вещи, и его целевая аудитория к такому юмору относятся позитивно, то это вполне приемлемо»,— рассуждает он. Однако, если такими провокациями занимаются «бренды респектабельные», это способно навредить бизнесу, полагает эксперт. Господин Парфун добавил, что в любом случае «такую инициативу надо ограничивать», чтобы ее не стало слишком много.

Анна Лапина