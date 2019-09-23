Giorgio Armani Beauty выпускают набор миниатюр с актрисой Паулиной Андреевой

С 23 сентября в бутике марки в ТЦ «Атриум», а также в онлайн-магазине Giorgio Armani можно будет получить набор миниатюр «Выбор Паулины Андреевой» в брендированной косметичке в качестве подарка при покупке от 4,5 тыс. руб. В рамках партнерства Паулина Андреева выбрала продукты, которые отражают ее личные предпочтения в макияже. Туда вошли как продукты-бестселлеры, так и новинки текущего года: тональное средство Luminous Silk, жидкие тени для век Eye Tint в оттенках №23, №44, №37, гель для губ Lip Maestro в оттенке №500, новый аромат Armani Prive Orangerie Venise.

В течение месяца поклонники марки смогут записаться на макияжную сессию и ближе познакомиться с этими продуктами-фаворитами. Кроме того, 26 сентября в бутике бренда в ТЦ «Атриум» пройдет мастер-класс с участием национального визажиста Анастасии Кирилловой, посвященный образам Паулины с недавно прошедших кинофестивалей.