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Ростов-Главный занял второе место среди вокзалов СКЖД по отправке пассажиров

Среди вокзалов СКЖД первое место по отправке пассажиров занял Ростов-Главный, с которого за восемь месяцев этого года отправились 1,72 млн пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Первое место занял вокзал Адлера, отправив в январе-августе этого года 2,37 млн. пассажиров. На третьем и четвертом местах Сочи (1,68 млн) и Краснодар (1,66 млн). Затем идут Анапа (более 1 млн), Лазаревская (889 тыс.), Туапсе (741 тыс.), Новороссийск (576 тыс.), Кисловодск (489 тыс.), Пятигорск (487 тыс.) и Минеральные Воды (390 тыс.).

Всего крупнейшие вокзалы СКЖД в январе-августе этого года отправили 17,3 млн пассажиров.

Дарья Голякова


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