Клиенты ищут защиты от адвокатов

Свердловский облсуд отклонил иск местной жительницы Талии Гисматуллиной, пытающийся получить компенсацию от юристов «ЮК Основа», которые неправильно, по ее мнению, представляли ее интересы и проиграли. Примечательно, что ответчики помогали ей в споре с другими адвокатами, с которых она также пыталась взыскать причиненные убытки за некачественно оказанные услуги. По данным статистики судов Екатеринбурга, подобные претензии клиентов к бывшим защитникам не редкость.



Как рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда, апелляционная коллегия судей оставила в силе решение Ленинского райсуда Екатеринбурга по иску потребителя к юридической компании «ЮК Основа». По сведениям “Ъ-Урал”, речь идет об иске Талии Гисматуллиной, которая требовала взыскать в ее пользу 98 тыс. руб. убытков и компенсацию морального вреда в сумме 10 тыс. руб. «Решение нижестоящего суда вступило в законную силу»,— отметили в облсуде.

Как следует из решения суда (имеется в распоряжении “Ъ-Урал”), госпожа Гисматуллина в апреле и июле 2018 года заключила два договора на оказание юридических услуг. «Истец полагает, что услуги ей были оказаны ненадлежащим образом, поскольку “ЮК Основа” избрало неверную тактику оказания услуги, подав жалобу от ее имени в Генпрокуратуру, тогда как целью обращения за юридической консультацией являлась подача жалобы в Верховный Суд РФ»,— отмечается в решении суда. Кроме того, госпожа Гисматуллина указывала, что юристы нарушили требования ГОСТа при оказании юридической помощи: отсутствовали сведения о результатах диагностики ситуации, характеристика права, оценка экономических последствий. «Юристами была неверно избрана тактика ведения дела»,— считает она.

Юристы «ЮК Основа», в частности, оказывали ей услуги по консультированию в споре с адвокатом Александром Филипповым, который в июне 2016 года заключил с госпожой Гисматуллиной договор об оказании квалифицированной юридической помощи. Он должен был подготовить жалобу на имя прокурора Узбекистана о незаконном задержании ее родственника. Юрист, по ее мнению, делал это медленно, поэтому родственник сверхнормативно находился в СИЗО Узбекистана, и этот срок ему не зачли в России.

По данным Роспотребнадзора Свердловской области, в 2018 году в консультационные пункты поступило около 200 обращений по вопросам оказания юридических услуг ненадлежащего качества. Так, потребители обращались за помощью в решении проблем при покупке некачественных товаров, плохо выполненных работ, возникновении кредитной задолженности, а также возврате оплаченных банку страховок. Однако проблема у заказчиков так и не исчезала. «При этом стоимость услуг таких компаний достаточно большая — от 20 тыс. руб. до 60 тыс. руб.»,— уточняет надзорный орган.

Согласно данным ГАС «Правосудие», на данный момент в судах Екатеринбурга рассматривается несколько подобных исков к юристам. Так, Кировский райсуд рассматривал иск супруги бывшего директора овощебазы №4 Ивана Обухова к адвокатскому бюро «Бельянский и партнеры» (ранее представляли интересы господина Обухова), сейчас этот иск отправлен по подсудности в другой райсуд. До этого взыскать неосновательное обогащение в сумме 90 тыс. руб. с адвоката Михаила Зельдина пыталась бывшая клиентка юриста Мария Янковская, которая настаивала, что адвокат не оказал ей услуги в полном объеме. В итоге Октябрьский райсуд Екатеринбурга удовлетворил иск частично — с адвоката взыскано 40 тыс. руб. Аналогичный иск частично был удовлетворен Ленинским райсудом Екатеринбурга и по делу адвоката Андрея Володина, с которого 180 тыс. руб. пытался взыскать бывший клиент Владимир Ягодкин. Тогда суд постановил взыскать порядка 150 тыс. руб.

Игорь Лесовских