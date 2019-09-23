Бывшая помощница Ивана Сухарева отказалась от мандата в Курултае

Член фракции ЛДПР в парламенте Башкирии Курултае Айгуль Ханафина решила досрочно отказаться от депутатского мандата. Ее заявление депутаты должны рассмотреть на ближайшем заседании. В региональном отделении ЛДПР сообщили, что госпожа Ханафина уходит из Курултая по семейным обстоятельствам.

Айгуль Ханафина — бывшая помощница депутата Госдумы от ЛДПР Ивана Сухарева, юрисконсульт Уфимского трамвайно-троллейбусного завода. Избиралась по партийному списку, входит в комитет по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и СМИ. В ЛДПР заявили, что решение о том, к кому перейдет мандат Айгуль Ханафиной, будет принято Высшим советом партии.

Ирина Самойлова