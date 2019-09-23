Приговор экс-руководителю Управления благоустройства Ростова вступил в законную силу

В Ростове вступил в законную силу приговор бывшему руководителю Управления благоустройства и лесного хозяйства города Александру Донскому, который два года скрывался от следствия за границей, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Уголовное дело на экс-чиновника завели еще в начале 2015 года. Оперативники установили, что Донской организовал получение взяток от предпринимателей города через посредников – своих подчиненных. Только за декабрь 2014-го и январь 2015 года сотрудники ФСБ России задокументировали три эпизода получения взятки Донским.

Как ранее писал „Ъ-Юг“, подчиненного Донского, начальника отдела технического надзора Управления благоустройства Станислава Востокова задержали с поличным при получении 558

тыс. руб. от бизнесмена. Деньги предназначались для дальнейшей передачи Донскому за общее покровительство предпринимательской деятельности в сфере благоустройства города.

На следующий день экс-чиновник скрылся от следствия на территории Испании, откуда был экстрадирован в июне 2017 года. Кировский районный суд Ростова признал Донского виновным в мошенничестве (ч. 3 ст.159 УК РФ) и приговорил его к четырем годам и двум месяцам колонии-поселения.

Ростовский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы обвинения и защиты и оставил приговор суда первой инстанции без изменений.

Дарья Голякова