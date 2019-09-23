В Челябинске при столкновении двух маршруток пострадали восемь человек

Сотрудники Госавтоинспекции Челябинска устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием двух маршрутных такси, в результате которого пострадали восемь пассажиры автобусов. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Авария случилась сегодня, около 17:30 на пересечении улиц Горького и Салютной в Тракторозаводском районе. По предварительным данным, столкнулись два микроавтобуса Ford из-за того, что один из водителей не выдержал безопасную дистанцию. Судя по фотографиям, опубликованным очевидцами в социальных сетях, автобусы следовали по маршрутам №46 и №91.

В результате аварии пострадали как минимум восемь пассажиров маршруток. Число госпитализированных уточняется. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.