Приговор экс-руководителю Росимущества может быть оглашен 1 октября

На состоявшихся на прошлой неделе прениях в Ленинском райсуде по уголовному делу экс-главы управления Росимущества по Пермскому краю Галины Постаноговой представитель прокуратуры потребовал для нее наказания в виде 2, 8 лет лишения свободы. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщила сама экс-чиновница. Приговор может быть оглашен 1 октября

Напомним, Галине Постаноговой инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Речь идет о подписании документов о продаже земельных участков, на которых ранее располагалось имущество ФГУП «Племзавод „Верхнемуллинский“». В 2015 году активы обанкротившегося предприятия выкупило ООО «Капитал-Девелопмент». В сентябре того же года общество направило заявление о выкупе указанных участков без проведения торгов, так как на них находились принадлежащие «Капитал-Девелопмент» сооружения.

При этом видом разрешенного использования данных участков являлось сельскохозяйственное производство. Согласно версии следствия, фактически ряд участков не использовался арендатором для разрешенного вида деятельности. Так, например, на одном из них находилось здание конторы, в котором ранее располагались административные подразделения ФГУП. Фактически оно сдавалось в аренду коммерческим организациям, которые сельскохозяйственной деятельностью не занимались. Кроме того, на одном из участков имелась единственная самовольная постройка, на другом здание, находящееся в собственности ООО, было разрушено. Фактическое месторасположение трех участков также не соответствовало их границам. По мнению следствия и гособвинения, в этих условиях передача участков без проведения торгов была невозможна, поэтому в удовлетворении заявления об их продаже без проведения этой процедуры необходимо было отказать.

«В прениях представитель государственного обвинения изложил совершенно новое видение обвинения, мне ранее не предъявлявшееся, и отличное от изложенного в обвинительном заключении. Его речь изобиловала предположениями и полным отсутствием ссылок на правовые нормы при описании моих, по его мнению, должностных полномочий. Он, очевидно, «забыл» о том, что они четко зафиксированы в соответствующих правовых актах. Вместо этого придумывал на ходу новые «понятия», отсутствующие в законодательстве» - считает госпожа Постаногова.