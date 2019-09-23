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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

В Нижнем Новгороде появилась очередная «умная» контейнерная площадка

Она способна сообщать оператору о том, что пора вывозить мусор.

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Новый подход обращения с твердыми коммунальными отходами общая задача, озвученная на федеральном уровне.


В городе установлено всего две «умные» контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов. Одна из них расположена в Корейском переулке, вторая на улице Верхнепечерская.

По словам руководителя расположенного в Верхних Печерах ТСЖ Михаила Швыганова, в результате доработки типового проекта в микрорайоне теперь действует единственная в своем роде контейнерная площадка, оснащенная системой видеонаблюдения, весами и способная сообщать оператору о том, что пора вывозить мусор.

Идея оборудовать такую площадку появилась после очередного повышения тарифов на вывоз мусора.

В ТСЖ рассчитывают, что экономия в результате использования «умной» площадки составит около 300 тысяч рублей в год. Стоимость работ по ее оборудованию оценивается в 800 тысяч рублей.


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