В Нижнем Новгороде появилась очередная «умная» контейнерная площадка Она способна сообщать оператору о том, что пора вывозить мусор.

Новый подход обращения с твердыми коммунальными отходами общая задача, озвученная на федеральном уровне.

В городе установлено всего две «умные» контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов. Одна из них расположена в Корейском переулке, вторая на улице Верхнепечерская.

По словам руководителя расположенного в Верхних Печерах ТСЖ Михаила Швыганова, в результате доработки типового проекта в микрорайоне теперь действует единственная в своем роде контейнерная площадка, оснащенная системой видеонаблюдения, весами и способная сообщать оператору о том, что пора вывозить мусор.

Идея оборудовать такую площадку появилась после очередного повышения тарифов на вывоз мусора.

В ТСЖ рассчитывают, что экономия в результате использования «умной» площадки составит около 300 тысяч рублей в год. Стоимость работ по ее оборудованию оценивается в 800 тысяч рублей.