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Пресс-релиз

На зарплаты молодым учителям направят 4,5 млн рублей

В Саратовскую областную думу направлен проект закона, согласно которому устанавливается объем финансирования из регионального бюджета для доведения зарплат учителей до 70% от среднего заработка по региону.

Документ рассмотрит комитет по социальной политике областной думы. Предполагается, что зарплаты учителей, которые приняты на работу после педагогического вуза, но их стаж составляет менее трех лет, увеличатся с 1 сентября 2019 года

На повышение зарплат выделяется 4,506 млн руб.

Сергей Петунин


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