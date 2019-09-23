Глава Удмуртии поручил «разжевать» нацпроекты

До конца года все министерства, ведомства и муниципалитеты Удмуртии должны заключить контракты по нацпроектам, однако бюджетные заявки пока подали лишь четыре ведомства, заявил министр финансов Удмуртии Станислав Евдокимов. По его мнению, сотрудники министерств «недостаточно оценили важность этой работы». Он отметил, что более 2 млрд руб. расходов сегодня не включены в проект бюджета, соответственно, по ним нельзя проводить процедуры. Глава республики Александр Бречалов подчеркнул, что в случае несвоевременного исполнения работы необходимо переходить «к другим мерам воздействия». Руководители министерств отмечают, что работа с нацпроектами, в том числе, зависит и от федеральных ведомств.

Министр финансов Удмуртии Станислав Евдокимов во время аппаратного совещания 23 сентября заявил, что до конца года все министерства, ведомства и муниципалитеты должны заключить контракты по нацпроектам, однако бюджетные заявки подали только четыре региональных ведомства: миндортранс, минсоцтруда, минкультуры и минздрав. По его мнению, сотрудники министерств недостаточно оценили важность этой работы. «Законодательством созданы все условия для того, чтобы до начала 2020 года провести торги в дежурном режиме, а не в режиме “подвига”. Особенно это важно в тех случаях, когда идет передача средств на бюджеты муниципалитетов. Мы провели небольшой анализ реализуемых нацпроектов, более 2 млрд руб. расходов у нас сегодня не включены в проект бюджета, соответственно, по ним нельзя проводить процедуры»,— отметил господин Евдокимов.

Он попросил руководителей ведомств лично взять на контроль этот вопрос, чтобы подготовить и внести все необходимые документы во время октябрьской сессии. «Подобный же механизм я предлагаю распространить не только на нацпроекты, но и на те направления, где есть софинансирование из федерального бюджета»,— добавил министр финансов региона.

Глава Удмуртии Александр Бречалов подчеркнул для глав муниципалитетов, что это не текущий рабочий вопрос, он поручил детально его проработать. «Еще раз разжевать и довести до людей, как нужно работать, и четко зафиксировать срок исполнения. Если он не исполняется, надо переходить, соответственно, к другим мерам воздействия»,— заявил господин Бречалов.

Замминистра строительства и жилищной политики Удмуртии Ольга Дубовцева пояснила, что сегодня ведомство еще определяет предложения, какие направления им необходимо отразить в бюджете в плановом периоде 2020 года. По ее словам, они будут готовы к октябрьской сессии. «У нас техническая проблема в том, что нацпроекты мы реализуем за счет средств федерального бюджета. На сегодняшний день мы еще не знаем судьбу заявки, например, по стимулированию развития жилищного строительства, то есть новостей никаких нет, нам не отвечает Минстрой России. Соответственно, как нам планировать освоение и расходование средств, если мы еще не знаем, будут они нам предоставлены или нет. Нам нужно распределение средств от федерации, и тогда мы уже сможем хотя бы довести сумму, которую нам выделили, чтобы уже занимались подготовкой к конкурсной документации для размещения этой закупки. Точно так же у нас не определена сумма по молодым семьям»,— пояснила госпожа Дубовцева.

Министр культуры республики Владимир Соловьев также подчеркнул зависимость готовности заявок от федерального ведомства. «У нас есть хороший диалог с коллегами из федерального министерства. Думаю, что в будущем году мы получим более 300 млн руб. В этом году — порядка 270 млн руб.»,— отметил Владимир Соловьев.

По его словам, подготовка предложений — непростой механизм. Во-первых, необходимо собрать документы на уровне муниципальных образований, после этого подготовить большой пакет документов для Москвы. «Есть еще нюанс, заработал электронный бюджет, поэтому, возможно, будут возникать технические какие-то сложности»,— добавил министр.

Депутат Госсовета Удмуртии, доцент кафедры экономики и финансов ИжГТУ Софья Широбокова подчеркнула, что если республика вовремя не заявила нужные суммы, то средства могут перераспределить другим регионам. «Регионы никогда не видели таких денег, которые сегодня идут через нацпроекты. Поэтому, конечно, надо активно работать, за каждую копейку надо цепляться и эффективно осваивать. Это, может, хоть и небольшие деньги, но они в ограниченном количестве. Раз нам деньги не нужны, значит их перераспределят другим регионам, которые работают по этим нацпроектам, осваивают деньги, отчитываются и вовремя заявки подают»,— подчеркнула госпожа Широбокова.

По ее мнению, хорошим стимулом сегодня для министров должна быть система KPI. «В конце года будет ясно, кто из министров как работает»,— пояснила депутат.

Оксана Мымрина