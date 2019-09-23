В Казани начали рассматривать дело об убийстве в центре города

В Верховном суде Татарстана начали рассматривать уголовное дело в отношении 56-летнего Рината Раимджанова, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Он обвиняется в убийстве (п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «а», «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Гособвинение поддерживает прокурор Татарстана Ильдус Нафиков.

Напомним, преступление произошло вечером 25 декабря 2018 года. По версии следствия, фигурант дела с пистолетом в руках подошел к иномарке на улице Островского и через стекло выстрелил в плечо знакомому мужчине. Последний вышел из машины и схватил злоумышленника за руку, чтобы его обезоружить. Однако, обвиняемый выстрелил потерпевшему в голову. Затем он трижды выстрелил в незнакомца, также находившегося в машине. Пули попали в брюшную полость и левое бедро. Вскоре злоумышленник скрылся с места ЧП.

Раненный в голову потерпевший через несколько дней скончался в больнице. Другой пострадавший остался жив благодаря своевременной медицинской помощи. По данным следствия, обвиняемый совершил преступление на почве личных неприязненных отношений.

Только в мае этого года злоумышленника удалось задержать. Им оказался Ринат Раимджанов. Следствие считает, что он был членом ОПГ «Тукаевские».

"Ъ-Казань"