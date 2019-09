Америка потеряла почти 3 млрд птиц

По данным большого исследования орнитологического центра Корнелльского университета и Вашингтонского центра сохранения птиц, количество птиц в Соединенных Штатах и Канаде упало на 29% с 1970 года — сейчас их на 2,9 млрд меньше, чем 50 лет назад.

Исследование охватило более 500 видов птиц и показало, что значительные потери понесли даже такие традиционно многочисленные в Америке виды, как малиновки и воробьи.

Вероятно, для исчезновения птиц существует множество причин, но наиболее важными выглядят утрата привычной среды обитания и более широкое использование пестицидов. «Тихая весна», пророческая книга Рэйчел Карсон, вышедшая еще в 1962 году, повествовала о вреде, причиняемом пестицидами. Автор дала ей такое название, услышав неестественную тишину мира, который потерял своих птиц.

Кевин Гастон, биолог, специалист со сохранению видов из Университета Эксетера, с горечью заметил, что исследование говорит не просто об утрате птиц: «Это потеря природы».

Обычные виды птиц имеют жизненно важное значение для экосистемы, для борьбы с вредителями, опыления цветов, распространения семян и восстановления лесов. Когда эти птицы исчезают, места их обитания начинают быстро меняться.

«Снижению численности воробьев общество не уделяет того внимания, какое возникает, когда сокращается поголовье белоголовых орланов или журавлей, но влияние воробьев на природу гораздо большее»,— объясняет Хиллари Янг из Университета Калифорнии, не участвовавшая в исследовании.

В течение десятилетий профессиональным орнитологам помогали данные наблюдений, которые предоставляла целая армия преданных любителей птиц. В описываемом исследовании ученые обратились к этим данным, чтобы оценить популяции 529 видов птиц (76% всех видов Америки и почти все птичье поголовье) в период с 2006 по 2015 год. Затем исследователи использовали данные наблюдений за птицами, чтобы оценить популяцию каждого вида с 1970 года, самого раннего года, за который имеются надежные подсчеты. «Такой подход, объединяющий оценки численности популяции для всех видов и поиск общей тенденции, действительно беспрецедентен»,— уверяет Скотт Лосс, биолог, специалист по сохранению видов из Университета Оклахомы и один из участников исследования.

Выяснилось, что численность отдельных видов выросла, но в большинстве своем виды в численности потеряли, а некоторые потеряли очень сильно.

«Мы были ошеломлены результатом,— ужасается Кеннет Розенберг из Корнелльского университета, ведущий автор исследования.— Мы боимся, что не только эти находящиеся под угрозой исчезновения птицы попадут в список исчезающих видов».

Другой подсчет орнитологи вели с помощью погодных датчиков — по данным со 143 метеостанций в США с 2007 по 2018 год. Ученые зафиксировали 14-процентное снижение поголовья за этот период.

Среди наиболее пострадавших видов — камышевки, численность которых сократилась на 617 млн особей, а черных дроздов стало на 440 млн меньше, чем 50 лет назад.

По материалам «Decline of the North American Avifauna»; Kenneth V. Rosenberg, Adriaan M. Dokter, Peter J. Blancher, John R. Sauer, Adam C. Smith, Paul A. Smith et al.; журнал Science, сентябрь 2019 г.

Анатолий Кривов