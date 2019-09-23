Бюджет баскетбольного клуба «Нижний Новгород» вырос до 444 млн рублей

Единая лига ВТБ раскрыла бюджеты баскетбольных клубов, которые выступали в турнире в сезоне 2018-2019. Бюджет клуба «Нижний Новгород» увеличился на 20 млн руб. по сравнению с сезоном 2017-2018 (424 млн руб.) и составил 444 млн руб., сообщается на сайте лиги.

Наибольший бюджет, как и в прошлом сезоне, остался у ЦСКА (2,86 млрд руб.). В тройку лидеров по объему финансирования также вошли «Химки» (2,3 млрд руб.) и «Зенит» (1,79 млрд руб.). Самый небольшой бюджет – у клуба «Автодор» (208 млн руб.). Бюджет самой лиги составил 667 млн руб. Кроме того, руководством турнира было принято решение публиковать бюджеты клубов перед началом нового сезона, а не в мае перед плей-офф, как это было раньше.

Анастасия Еремина