Депутаты Добрянской думы не смогли избрать спикера

Депутаты нового созыва думы Добрянского городского округа не смогли выбрать председателя представительного органа. На этот пост претендовали два депутата, избранные при поддержке «Единой России»: бывший спикер земского собрания Добрянского муниципального района, предприниматель Андрей Шитов и начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности Пермской ГРЭС, экс-депутат земсобрания Андрей Палкин. По итогам первого тайного голосования, оба кандидата получили по 12 голосов народных избранников. Повторное голосование ситуацию не изменило. Поэтому было принято решение перенести заседание думы и вновь рассмотреть вопрос об избрании спикера. Всего в дума городского округа состоит из 25 депутатов. Однако, на сегодняшнем заседании присутствовали только 24 депутата.