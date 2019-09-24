В школу — по паспорту

Значительная часть аварии с пострадавшими детьми происходит по дороге из дома в школу или детский сад. Решить эту проблему может паспорт дорожной безопасности — документ, который обязан быть у каждой образовательной организации. Самая важная часть паспорта — схема движения, помогающая учащимся, дошкольникам и их родителям узнать о безопасных маршрутах движения.

Паспорт безопасности представляет собой информационно-справочный документ, в котором описаны мероприятия по защите учащихся или воспитанников от возможных дорожно-транспортных происшествий. Госавтоинспекцией МВД России разработаны рекомендации для администраций школ и детских садов по разработке паспортов, ознакомиться с ними можно на официальном сайте ведомства. Кроме того, Минпросвещения России создана моделирующая программа, позволяющая заполнить и сформировать паспорт автоматически.

Сначала нужно обследовать территорию около школы, чтобы выявить недостатки и небезопасные места, где учащиеся рискуют попасть в ДТП, рассказывает заместитель начальника отдела пропаганды БДД ГУОБДД МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич.

Фото: Юрий Мартьянов/Коммерсантъ

Обследование лучше проводить комиссией, куда стоит включить представителя местной Госавтоинспекции, участкового уполномоченного полиции, муниципалитета, владельца дорожной улично-дорожной сети, руководства школы, родительского комитета. Всю эту работу необходимо провести до начала учебного года, заранее, чтобы было время устранить найденные недочеты.

Не менее важная состовляющая паспорта — схема территории около образовательной организации. На ней нужно обозначить не только саму школу или детский сад, но и стадион для занятий физкультурой, парк, спортивно-оздоровительный комплекс, а также жилые дома, где проживает большая часть учащихся. Должны быть обозначены возможные пешие маршруты, пешеходные переходы, а также все средства организации движения — знаки, светофоры, разметка, искусственные неровности. Важный элемент схемы — потенциально опасные участки на улично-дорожной сети: места несанкционированных переходов и точки, где ранее уже происходили аварии с участием детей-пешеходов. Так как не все дети живут рядом с школой, то на схеме также должны быть указаны места остановки автомобилей, на которых родители привозят школьников на учебу.

Важный блок информации касается школьного автобуса (в случае, если он используется для перевозки учеников). На схеме нужно указать место остановки около образовательной организации, а также подробный маршрут движения автобуса с указанием всех населенных пунктов, а также пешеходных переходов, пересекаемых по пути следования. Также должны быть указаны подробные сведения о самом автобусе, его владельце и водителе (возраст, стаж, сроки повышения квалификации, факты нарушений ПДД).

Крайне важно, чтоб схема была размещена в доступном для восприятия месте, отмечает Сергей Хранцкевич. «Устанавливать ее на стене в конце коридора на четвертом этаже школы она, конечно, бессмысленно. Там ее никто не увидит, — поясняет он. — Лучше установить информационный щит на первом этаже, у входа в школу. Мимо него всегда будет проходить много людей, причем как детей, так и родителей. Некоторые школы размещают схемы на фасаде, это тоже подходящий вариант». Рекомендуемые Госавтоинспекцией размеры информационного щита со схемой движения — 2,5 на 1,5 метра. Стенд с картой также может быть электронным, с кнопками и светодиодной подсветкой: ученик нажимает, к примеру, на кнопку «стадион» и увидеть подсвеченный маршрут движения. Еще один интересный вариант — 3D стенд территории c домиками, знаками и автомобилями. Такую схему с интересом будут изучать все учащиеся. Необходимо организовать отдельные занятия с детьми (и их родителями) по изучению схем безопасного движения и опасных участков, подчеркивает Сергей Хранцкевич.

Еще одна важная вещь - контактные телефоны местной администрации, балансодержателей светофоров и знаков, ответственных местных органов власти: вся эта информация должна быть указана на схеме. «Если родители видят, что по дороге в школу не хватает какого-то элемента – светофора, разметки, искусственной неровности, то у них должна быть возможность позвонить, направить жалобу, чтобы нарушение максимально быстро исправили, — поясняет Сергей Хранцкевич. — Дорожный надзор органов Госавтоинспекции такой контроль, конечно, ведет, но выявить абсолютно все нарушения сотрудники не могут, поэтому крайне важна обратная связь».

Паспорт безопасности дорожного движения утверждается руководителем школы, и действует только после согласования с органами местного самоуправления и Госавтоинспекцией. Каждые три года паспорт должен актуализироваться по состоянию на 1 сентября.

Фото: Юрий Мартьянов/Коммерсантъ

«Многие образовательные организации, к сожалению, к оформлению паспортов подходят довольно формально, — отмечает член правительственной комиссии по безопасности движения, президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре. — Да, какой-то паспорт оформлен, документ есть, но разъяснительной работы с учащимися не проводится, схема движения нигде не вывешена или оформлена так, что из нее ничего непонятно. Еще хуже, когда директора школ знают о том, что на улично-дорожной сети около школы есть серьезные и опасные недостатки, но ничего не делают для того, чтобы добиться их устранения. Вся надежда на неравнодушных родителей, которые будут направлять жалобы. Нужно обязательно привлекать прокуратуру для проверки устранений нарушений. Госавтоинспекция не так давно обнародовала цифру: почти 20 тыс. нарушений разного рода выявлено около школ, но многие их сохраняются из года в год»

Еще один важный блок паспорта касается профилактики дорожно-транспортного травматизма в школах: Госавтоинспекция уже разработала рекомендации на этот счет. Если речь идет о детях дошкольного возраста, то обучение основам ПДД лучше организовывать в форме частных коротких занятий (так материал лучше усваивается), при этом оно должно быть направлено на изучение конкретных ситуаций и привитие безопасных навыков поведения на проезжей части, а не на механическом зазубривании правил. Эффективным считается способ наблюдения ситуаций на дороге во время прогулки с получением разъяснений от родителя или учителя.

Более 5 тыс. ДТП на пешеходных переходах с участием детей произошло с января по август 2019 года, что на 2,8% меньше, чем годом ранее. Погибли 98 детей, ранено более 5 тыс.

Список мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма на примере средней школы №23 Нижневартовска (из паспорта дорожной безопасности).

Занятия по ПДД проводятся с 1 по 8 классы не более двух раз в месяц, включая темы по безопасности дорожного движения и оказанию первой медицинской помощи. На изучение ПДД в 1–4 классах выделяется по 18 часов в год в каждом классе, а 5–8 классах — по 14 часов в каждом классе в год. В 5–11 классах отдельные темы включены в курс основ безопасности жизнедеятельности. Обучение ПДД проводится по учебной программе по обучению ПДД для 1–8 классов общеобразовательных школ. В рамках классных часов (9 часов в год в каждом классе) в 1–11 классах ежемесячно классные руководители проводят классные часы по ПДД с записью в классном журнале. Для каждого класса разработана тематика проведения классных часов по ПДД. Ежедневно в конце каждого последнего урока учителя начальной школы и учителя-предметники проводят с учащимися кратковременное занятие «Пятиминутки» – напоминание по тематике безопасного движения.