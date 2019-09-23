В Пролетарске задержали крупную партию птиц с подложными документами

Ветеринарные инспекторы в Пролетарске Ростовской области задержали партию более 1,4 тыс. кур-молодок из-за подложных документов, сообщает пресс-служба управления ветеринарии региона.

Перевозивший птиц «Мерседес-Бенц» ветеринарно-полицейская группа остановила в районе дома №14 по пер. Железнодорожный. В документах значилось, что груз был направлен из Татарстана в Ярославскую область. Однако водитель сообщил инспекторам, что едет в Тацинский район Ростовской области. Кроме того, в бумагах значилось большее количество птицы – 2 тыс. голов. Специалисты управления ветеринарии разбираются в ситуации.

Дарья Голякова