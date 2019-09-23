Срок сдачи работ по ремонту фонтана 30-летия Победы перенесен

В департаменте городского хозяйства и экологии Самары сообщили о переносе срока сдачи работ по ремонту фонтана в честь 30-летия Победы. Об этом представители ведомства написали в «Твиттере».

«Принятие окончательного результата работ будет незначительно перенесено в связи со сложностью исполнения художественного образа и выполняемой техники набора узора смальты и дополнительного подбора цветовой гаммы рисунка», — говорится в сообщении.

Инженерно-строительная компания «Гелиос» должна была отремонтировать фонтан в честь 30-летия Победы до 5 сентября 2019 года. Стоимость работ составляет 29,8 млн руб.

Работы по восстановлению фонтана начались в мае 2017 года. Жители города обратили внимание на то, что объект был демонтирован. А один из авторов проекта фонтана, Владимир Борисов, назвал действия чиновников вандализмом. После этого власти Самары пообещали, что объект будет восстановлен в первоначальном виде.

Алена Смирнова