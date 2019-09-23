Лучшие мужские образы в лукбуке ЦУМа

В ЦУМе в концептуальном пространстве на 5-м этаже прошел традиционный сезонный показ, на котором были продемонстрированы аутфиты, составленные из осенне-зимних коллекций брендов, представленных в универмаге, — Celine, Balenciaga, Valentino, Dolce & Gabbana, Saint Laurent, Givenchy, Chlo, Bottega Veneta и других. Как и всегда, стилистом выступила креативный директор ЦУМа Наташа Гольденберг. По следам фэшн-шоу «Коммерсантъ Стиль» выбрал самые интересные мужские образы из лукбука. Его команда ЦУМа снимает как актуальную «памятку» для всех модников, с которой можно сверять свои радары в течение всего сезона.