Базу данных клиентов банка из Нижнего Новгорода продали за тысячу рублей

Жителя Тульской области осудят за распространение сведений о частной жизни нижегородцев, сообщает прокуратура региона. По версии следствия, обвиняемый в феврале 2019 года продал базу данных клиентов коммерческого банка из Нижнего Новгорода за 1 тыс. руб.

Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Дело по ч. 1 ст. 137 УК РФ («Незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия») передано в Алексинский райсуд Тульской области. Законом предусмотрено лишение свободы на срок до двух лет.

Анастасия Еремина