Обозреватель “Коммерсантъ FM” Анна Минакова рассказывает, модные бренды расширяют ассортимент и привлекают молодую аудиторию.

Если прямо сейчас зайти на сайт Tiffany&Co. и посмотреть раздел «Мужские украшения», то можно увидеть довольно консервативный набор из колец, преимущественно обручальных, запонок, зажимов для денег и браслетов унисекс вроде Tiffany T или Paloma’s Groove. Но, как гласит объявление в том же разделе, скоро все поменяется. Tiffany&Co. запускает новую мужскую коллекцию. Особо любопытным и нетерпеливым даже предлагают подписаться на обновления, чтобы первыми увидеть новую коллекцию и узнать подробности. Запуск состоится 12 октября. Уже совсем скоро. Но я приоткрою вам завесу тайны. В коллекции будут не только мужские украшения, но и различные аксессуары, посуда, например, пивные кружки и шейкер для коктейлей, а также настольные игры.

И выглядеть все это будет куда меня традиционно и консервативно, чем то, что у марки имеется для мужчин сейчас. Для Tiffany&Co. это продолжение тенденции омолаживания аудитории и привлечения более молодых клиентов. Тем более привлечь молодых мужчин к покупке украшений сейчас совсем не сложно, все для этого уже сделали модные марки. Достаточно вспомнить показы таких брендов, как Gucci. Аксессуары для мужчин у Алессандро Микеле яркие, крупные, запоминающиеся.

Сам мировой рынок мужских украшений на настоящий момент оценивается в $5,8 млрд — это статистика Euromonitor International. Согласно тому же исследованию, прирост увеличился на 23 % по сравнению с 2013 годом. Для сравнения: глобальный рынок женских украшений оценивается в $33,2 млрд. Вырос он с 2013 не так сильно — на 14%. Уже известно, что цены на украшения из новой коллекции Tiffany&Co. будут установлены в широком диапазоне — от $200 до $1,5 тыс. Как сказал артистический директор бренда Рид Кракофф, 50% глобальной аудитории Tiffany — мужчины. Сейчас они покупают в основном украшения для женщин, теперь будет больше выбор того, что они могут купить себе.