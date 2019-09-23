СКР проводит проверку после аварии с попавшим под поезд подростком

В Татарстане проводится проверка по факту ДТП с подростком, попавшим под поезд, сообщается на сайте Приволжского следственного управления на транспорте СКР.

По данным ведомства, инцидент произошел 21 сентября. 16-летний подросток на велосипеде переезжал железнодорожные пути на красный свет. В этот момент по дороге ехал поезд. Машинист заметил велосипедиста, но не смог предотвратить столкновение. От удара пострадавшего откинуло на полосу отвода железной дороги, уточнили в ведомстве.

Подросток получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом костей таза. Сейчас ему оказывают медпомощь в одном из стационаров Казани, говорится в сообщении ведомства.