В Петербурге могут установить мемориальную доску Жоресу Алферову

Комиссия по образованию, культуре и науке петербургского парламента на заседании 23 сентября поддержала предложение установить мемориальную табличку лауреату Нобелевской премии Жоресу Алферову.

Проект постановления об установке таблички на Мичуринской улице, 1 будет внесен на рассмотрение ЗакСа. Закон Петербурга позволят в исключительных случаях устанавливать мемориальные таблички выдающимся людям до истечения 30-летнего срока с года смерти

Жорес Алферов скончался весной текущего года.