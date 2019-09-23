Суд признал законность решения УФАС Удмуртии в отношении закупки по строительству детсада

Арбитражный суд Удмуртии признал законность решения УФАС республики, которое ранее обнаружило нестандартные термины в аукционной документации по строительству детсада в районе «Сельхозвыставка» в Ижевске. Торги проводили ГКУ «Региональный центр закупок Удмуртии» и МКУ «Служба городского строительства», сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Установлено, что в аукционной документации были указаны требования к дверным блокам и к линолеуму, которые не соответствовали национальным стандартам. Обоснование использования таких нестандартных показателей также отсутствовало. Тем самым заказчики нарушили п. 1 ч. 1 ст. 64 закона «О контрактной системе».

ГКУ «Региональный центр закупок Удмуртии» не согласилось с выводами УФАС и обжаловало решение антимонопольного органа в суде. Арбитражный суд отказал в удовлетворении требований заявителя, признав законность решения УФАС.