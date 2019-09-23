В Сочи на строительство школы и летнего лагеря выделят 1 млрд рублей

Школа на 800 мест и летний круглосуточный лагерь на 100 мест рбудут построены в микрорайоне Мамайка, где раньше был оздоровительный комплекс «Ласточка». Проект прошёл экспертизу, однако подъездных путей к объектам пока нет.

Из-за сложного рельефа и значительного перепада высот на противооползневые мероприятия уйдёт 20-30% бюджета. А общая стоимость строительства составит свыше 1 млрд руб. Большую часть средств выделит Краснодарский край.

В МКР Мамайка живут более 40 тыс. человек, из них около 8 тыс. детей, а школы нет, ближайшая находится на расстоянии семи километров. Строительство запланировано на 2020 год.

Елена Рыжкова