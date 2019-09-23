Турецкий поставщик кормов потребовал от «Евродон-Юг» €1,5 млн

Турецкая компания Yemmak предъявила к ООО «Евродон-Юг» требования на сумму более €1,5 млн. Соответствующая информация опубликована на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

На сайте компании Yemmak указано, что она является производителем кормов для птиц, рыбы, кошек и собак. Компания экспортирует 70% своей продукции в 42 страны мира.

Напомним, ООО «Евродон-Юг» был признан банкротом в июле этого года. В отношении компании открыли конкурсное производство сроком на полгода. Иск о банкротстве предприятия подал «ВЭБ.РФ» в декабре прошлого года, сумма исковых требований тогда составила 10,1 млрд руб.

Дарья Голякова