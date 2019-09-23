Ильинской предрекли высокотехнологичное будущее В рамках редевелопмента улицы там предложили создать IT-квартал.

На совещании в кремле эксперты обсудили возможности использования этой территории.

На совещании в кремле эксперты обсудили возможности использования этой территории. На Ильинской расположены 49 объектов культурного наследия, программа ее восстановления рассчитана до 2021 года.

Идею размещение на улице Ильинской IT-квартала предложил Юрий Перелыгин - главный инженер компании «Ленгипрогор», которая выиграла организованный Институтом развития городской среды конкурс на разработку проекта восстановления Започаинья. К концу текущего года компания должна разработать общую концепцию и программы использования территории.

Руководитель Института развития городской среды Дарья Шорина рассказала в интервью «КоммерсантЪ ФМ - Нижний Новгород» о том, как IT-парк вписывается в историческую среду Ильинской.