Суд оштрафовал челябинца на 4 млн рублей за передачу взяток сотруднику Росреестра

Калининский районный суд признал 46-летнего челябинца виновным в посредничестве при передаче взяток сотруднику Росреестра. Мужчина заплатил 530 тыс. руб. за незаконную регистрацию прав собственности на объекты недвижимости, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что обвиняемый в 2016 году от лица директора коммерческой организации передал взятки на 530 тыс. руб. главному специалисту-эксперту отдела регистрации прав на объекты коммерческой недвижимости управления Росреестра по Челябинской области. За это сотрудник ведомства незаконно зарегистрировал права собственности на нежилое помещение в доме №21 по проспекту Ленина и здание торгового комплекса «Стрелец» по улице Дзержинского, 93 а.

Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Челябинской области. Обвиняемый в ходе следствия заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Его приговорили к наказанию в виде 4,5 лет условно и штрафу в размере 4,1 млн. руб.