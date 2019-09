На дорогах Татарстана в ближайшие дни ожидается гололедица

В Татарстане 24 и 25 сентября на отдельных участках дорог ожидается гололедица, говорится в сообщении Гидрометцентра.

При этом 24 сентября в республике ожидаются дождь, снег и мокрый снег. Будет дуть западный, северо-умеренный ветер до сильного. Температура воздуха ночью опустится до -2 °C. Максимальная температура воздуха днем составит до +8° C.

25 сентября в регионе сохранится снежная и дождливая погода. Ночью столбики термометров покажут от -2° C до +3° C, днем поднимутся до +8° C.

"Ъ-Казань"