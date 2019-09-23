Очаги тления руды в Сибайском карьере сохраняются

В Сибае, где с ноября 2018 года тлеет руда в шахтах местного филиала Учалинского ГОК (входит в УГМК-холдинг), еще сохраняются очаги тления, сообщает ТАСС со ссылкой на слова начальника службы прогноза и предотвращения окислительных процессов филиала Армана Утигенова. До 1 октября УГОК планирует согласовать в Роснедрах проект третьего этапа подтопления шахт еще на 40 м, до уровня 389 м. «По южному борту есть маленькое тление, из-за этого решили продолжить подтопление»,— отметил собеседник агентства.

По оценке представителя филиала УГОК, с февраля, когда комбинат приступил к затоплению шахт, температура очагов по южному и северному бортам, которые остаются под водой, снизилась до 15 и 12 градусов соответственно. Это в пять раз меньше первоначальных значений. Превышение содержания вредных веществ в воздухе, по словам Армана Утигенова, не регистрируется с 13 июня. Он добавил, что при отсыпке северного борта карьера поднимается пыль, которую местные жители принимают за дым: «Порода сухая. Мы ее увлажняем, но при таких объемах все не намочить».

Представитель группы сибайских экоактивистов Эдуард Кадыров сообщил, что последние превышения ПДК по диоксиду серы на датчиках, установленных активистами, регистрировались в непосредственной близости от карьера в августе. «Повышения были не значительные, но они были»,— отметил он.

Ирина Самойлова