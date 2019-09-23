Правительство обязало организаторов перевозок пристегивать детей в автобусах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление с поправками к правилам организованной перевозки группы детей автобусами. Документ опубликован на сайте правительства (.pdf).

Устанавливается требование пристегивать детей во время таких поездок. Ответственность за это возлагается на взрослых сопровождающих.

«Надо только, чтобы это все соблюдалось, надо, чтобы произошло реальное оснащение автобусов средствами безопасности, чтобы можно было пристегиваться и чтобы за этим следили и сами перевозчики, и сопровождающие. Это коллективная задача»,— сказал на совещании в правительстве вице-премьер Максим Акимов (цитата ТАСС). По его словам, в России в год в среднем осуществляется 1,3 тыс. перевозок групп детей. Ни один ребенок не погиб в ДТП со школьными автобусами. В целом по перевозкам погибли четыре ребенка, трое из них не были пристегнуты.

Также поправками в городах и пригороде упрощается организация детских перевозок. Уведомлять ГИБДД теперь можно не за двое суток, а за 24 часа. Также сокращается количество необходимых документов.

О том, как изобрели ремни безопасности и другие комплектующие транспортных средств, читайте в материале “Ъ” «Чисто машинально».