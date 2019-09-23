В Кургане отопление в жилые дома начнут давать 24 сентября

Отопительный сезон в Кургане для второй категории потребителей – жилых домов и прочих зданий – начнется с 24 сентября. Соответствующее постановление подписал глава города Андрей Потапов, сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Включать и заполнять системы отопления зданий будут по мере их готовности, согласно графику запуска теплосетей Курганской генерирующей компании по заявкам управляющих организаций, руководителей предприятий и товариществ собственников жилья.