23 сентября, понедельник
Войти в профиль
Челябинск. Южный Урал

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний

В Кургане отопление в жилые дома начнут давать 24 сентября

Отопительный сезон в Кургане для второй категории потребителей – жилых домов и прочих зданий – начнется с 24 сентября. Соответствующее постановление подписал глава города Андрей Потапов, сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Включать и заполнять системы отопления зданий будут по мере их готовности, согласно графику запуска теплосетей Курганской генерирующей компании по заявкам управляющих организаций, руководителей предприятий и товариществ собственников жилья.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Приложения

Партнерский проект

Анонс

Профиль пользователя