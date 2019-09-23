Рустам Минниханов заявил о «проникновении в республику чуждых идеологических течений»

Президент Татарстана Рустам Минниханов считает, что в республику «проникли чуждые радикальные идеологические течения». Об этом он заявил на ежегодном совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности, сообщает пресс-служба главы республики. По его словам, в регионе «имели место отдельные проявления регионального экстремизма».

Также господин Минниханов заявил, что в настоящее время «информационные ресурсы, финансируемые из-за рубежа, стремятся дестабилизировать внутриполитическую обстановку, подогреть протестные настроения, разжечь религиозную и межнациональную рознь, дискредитируют усилия государства и правоохранительных органов». Однако, в Татарстане за счет профессиональной и системной работы правоохранителей криминальная обстановка остается стабильной.

Президент Татарстана предложил скоординировать работу и взаимодействие всех специальных служб государств-членов СНГ в современных условиях. В частности, по его словам, нужно «сформировать жесткую стратегию противодействия международному терроризму».

"Ъ-Казань"