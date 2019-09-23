Президенты России и Казахстана встретятся в начале ноября в Омске

МИД Казахстана в понедельник подтвердил подготовку встречи президента страны Касым-Жомарта Токаева с российским лидером Владимиром Путиным. Она состоится в Омске, где 7 ноября пройдет XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Об этом на брифинге для журналистов сообщил замглавы казахстанского МИДа Роман Василенко.

Первая двусторонняя встреча, посвященная межрегиональному сотрудничеству, состоялась в 2003 году, причем тоже в Омске. Как напомнил господин Василенко, еще несколько лет назад форум существовал в качестве площадки для приграничного сотрудничества между регионами двух государств. Теперь же на мероприятии обсуждают не только межгосударственные вопросы, но и проблемы всего евразийского региона. «На повестке дня будут вопросы торгово-экономического сотрудничества между двумя странами,— заявил Роман Василенко.— Что касается сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, безусловно, эти вопросы мы будем обсуждать».

Предыдущий, XV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, проходил в Петропавловске (Казахстан). В нем приняли участие более 500 делегатов, в том числе 250 представителей российских министерств и ведомств, а также делегации из 22 субъектов РФ, включая 14 глав регионов и руководителей крупных компаний.

Помимо этого, господин Василенко анонсировал визит Владимира Путина в Казахстан. Когда он состоится, замглавы МИД Казахстана уточнять не стал.

Марина Коваленко, Нур-Султан