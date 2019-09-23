23 сентября, понедельник
Войти в профиль
Нижний Новгород FM. Приволжье

Коротко

Меню

социальные сети

Подробно

Фото: Андрей Абрамов

Московские коллекторы займутся взысканием кредитов, выданных банком «Ассоциация»

Комиссионное вознаграждение агентства составит 33%.

от

ООО «Синтенел Кредит Менеджмент» стало победителем отбора Агентства по страхованию вкладов по комплексному сопровождению кредитов, выданных вкладчикам обанкроченного банка.


ООО «Синтенел Кредит Менеджмент» стало победителем отбора Агентства по страхованию вкладов по комплексному сопровождению кредитов, выданных вкладчикам обанкроченного банка. Еще один участник конкурса был готов оказать аналогичные услуги за комиссионное вознаграждение в размере 35%.

По условиям конкурса, коллекторы займутся досудебным урегулированием задолженности, судебным взысканием и будут сопровождать ведение исполнительных производств и процедур банкротства должников.

Ведением бухгалтерского учета, инвентаризацией имущества банка и сопровождением работы по рассмотрению требований кредитных организаций займется ООО «Гефест-комфорт». Компания получит за эту работу 7,5 млн рублей за 2,5 года.

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Программы

В Нижнем Новгороде появилась очередная «умная» контейнерная площадка Она способна сообщать оператору о том, что пора вывозить мусор.
Ильинской предрекли высокотехнологичное будущее В рамках редевелопмента улицы там предложили создать IT-квартал.
Метрополитен собирается повысить стоимость проезда Тариф в 28 рублей за поездку не покрывает расходов.
В Нижегородской области начали оценивать эффективность государственных программ На первой стратсессии обсудили проблемы первичной медико-санитарной помощи.
В Нижнем Новгороде обсудили перспективы развития предпринимательства Чиновники встретились с бизнес-омбудсменом.
Благоустройство Щелоковского хутора обошлось в 70 млн рублей Работы велись с 2018 года.
Профиль пользователя