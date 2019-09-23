Московские коллекторы займутся взысканием кредитов, выданных банком «Ассоциация»

ООО «Синтенел Кредит Менеджмент» стало победителем отбора Агентства по страхованию вкладов по комплексному сопровождению кредитов, выданных вкладчикам обанкроченного банка.

ООО «Синтенел Кредит Менеджмент» стало победителем отбора Агентства по страхованию вкладов по комплексному сопровождению кредитов, выданных вкладчикам обанкроченного банка. Еще один участник конкурса был готов оказать аналогичные услуги за комиссионное вознаграждение в размере 35%.

По условиям конкурса, коллекторы займутся досудебным урегулированием задолженности, судебным взысканием и будут сопровождать ведение исполнительных производств и процедур банкротства должников.

Ведением бухгалтерского учета, инвентаризацией имущества банка и сопровождением работы по рассмотрению требований кредитных организаций займется ООО «Гефест-комфорт». Компания получит за эту работу 7,5 млн рублей за 2,5 года.