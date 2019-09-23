«Интер РАО» сменило директора Пермской ГРЭС

По сообщению пресс-службы станции, с сегодняшнего дня директором филиала «Пермская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» назначен Сергей Митин. Ранее он занимал должность директора филиала «Ириклинская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация».

С января 2018 года Пермскую ГРЭС возглавлял Анатолий Чувашев, бывший главный инженер станции. В пресс-службе уточнили, что он покинул компанию в связи с переходом на другую работу.

Господин Митин родился в 1974 году в городе Чимкент. В 2006 году окончил Южно-Российский государственный технический университет. С августа 2015 года по январь 2017 года занимал должность главного инженера филиала «Сочинская ТЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация», а с января 2017 года — должность директора филиала «Ириклинская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация».