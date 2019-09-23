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Ким Кардашьян Уэст в Vivienne Westwood и Кендалл Дженнер в Richard Quinn на 71-й церемонии вручения премии Emmy

Фото: Getty Images

Эмми-2019: Эмилия Кларк, Софи Тернер, Эмилия Кларк и другие

Парад актеров «Игры престолов» на «телевизионном Оскаре»

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В Лос-Анджелесе состоялась 71-я церемония вручения премии Emmy. «Лучшим драматическим сериалом» предсказуемо стала «Игра престолов», в области комедии победила «Дрянь». Награду за лучший мини-сериал взял «Чернобыль». Однако были и приятные сюрпризы, так, лучшей драматической актрисой признали Джоди Комер из сериала «Убивая Еву», признанного самым модным сериалом, а актером — Билли Портер (сериал «Поза»). «Коммерсантъ Стиль» выбрал самых интересно одетых звезд на церемонии вручения телепремии.


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