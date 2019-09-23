Эмми-2019: Эмилия Кларк, Софи Тернер, Эмилия Кларк и другие

В Лос-Анджелесе состоялась 71-я церемония вручения премии Emmy. «Лучшим драматическим сериалом» предсказуемо стала «Игра престолов», в области комедии победила «Дрянь». Награду за лучший мини-сериал взял «Чернобыль». Однако были и приятные сюрпризы, так, лучшей драматической актрисой признали Джоди Комер из сериала «Убивая Еву», признанного самым модным сериалом, а актером — Билли Портер (сериал «Поза»). «Коммерсантъ Стиль» выбрал самых интересно одетых звезд на церемонии вручения телепремии.