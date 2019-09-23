Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, почему «обнаженные» работы художников и скульпторов в галерее Гари Татинцяна можно назвать провокационными и радикальными.

В Gary Tatintsian Gallery на Серебрянической набережной до середины декабря открыта выставка семи художников мирового уровня. Naturally Naked — «Естественно обнаженные». В общем, «обнаженка» в интерпретации современных, даже скорее актуальных художников.

Конечно, выставка имеет ограничения 18+. Современные авторы и так-то весьма радикальны и провокационны в большинстве своем. А уж в изображении обнаженной натуры они зачастую не соблюдают никаких границ. Галерея, как обычно, сопровождает выставку документальным фильмом, составленным из нарезанных пятиминутных интервью художников с показом процесса работы, с рассуждениями об искусстве, об истоках. Кто-то, по-моему, Джордж Кондо, говорит: «Ненавижу, когда меня спрашивают, не порнография ли мои картины. Я отвечаю: а разве не порнография то, что мы видим, скажем, на бортах нью-йоркских автобусов?» У Кондо на выставке большое полотно Orgy Composition: четыре женщины и мужчина с характерными лицами-масками. Сам он, начав карьеру еще на «Фабрике» Энди Уорхола, называет свой стиль «искусственным реализмом» — artificial realism.

Ограничения скорее стоит отнести к работе Джона Каррена Christiana, где достаточно откровенно изображен сексуальный контакт. Каррен вообще, на мой взгляд, балансируя на грани китча, часто в него сваливается. Кэрролл Данэм со странными то ли архаическими, то ли примитивистскими акварелями-рисунками, изображающими не то греческих борцов, не то однополую любовь, сначала отталкивает взгляд зрителя, а потом чем-то притягивает. Посмотрите сами.

Хедлайнеры, конечно,— Тони Мателли и его предельно гиперреалистическая скульптура «Женщина-лунатик», и Бьярне Мелгаард — норвежец из Австралии, живущий в Нью-Йорке. «Комплект из трех фигур» так называется его скандальная серия 2013 года, где темнокожие женщины служат подставками для кресла и для журнального столика.

Одним из эпиграфов к выставке устроители взяли слова известного исказителя человеческих форм Фрэнсиса Бэкона: «Не бывает красоты, которая не имела бы странности в пропорциях».