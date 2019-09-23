Краснодар занял третье место среди миллионников по оценке местными жителями своего благосостояния

Портал Domofond провел исследование оценки жителями городов-миллионников соотношения своих доходов и стоимости жизни, сообщает пресс-служба интернет-ресурса. Участникам опроса предложили оценить утверждение: «Моего ежемесячного дохода достаточно для комфортного проживания; меня устраивают стоимость товаров в магазинах у дома, тарифы на коммунальные услуги и другие виды расходов» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен».

Краснодар по итогам опроса получил 4,7 балла из 10 и занял третью позицию рейтинга после Москвы (5,2 балла) и Санкт-Петербурга (4,9 балла).

Ростову-на-Дону удалось набрать только 3,8 балла. С этим результатом город занял 13 место из 16. Замыкают рейтинг Челябинск (3,6 балла), Омск (3,5 балла) и Волгоград (3,2 балла).

Дарья Голякова