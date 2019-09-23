В Кировской области продавщицу нелегального ботокса заключили под стражу

В Кировской области на два месяца арестовали 36-летнюю Анастасию Ковалевскую, одну из подозреваемых в продаже нелегальных препаратов для косметических процедур, сообщает региональное следственное управление. Напомним, женщину задержали при получении 117 тыс. руб. во время продажи очередной партии инъекций.

Всего в торговле нелегальным ботоксом подозреваются три женщины, которых местные косметологи прозвали «три блондинки». Степень участия в преступлении еще двух «блондинок» устанавливается. Ранее оперативники провели обыски в офисе, где предпринимательницы продавали препараты, и изъяли со склада на улице Маклина, д. 37 в Кирове около 3 кубометров упаковок стоимостью около 10 млн руб. Установлено, что препараты покупали как работающие на дому врачи, так и клиники. Региональное следственное управление просит всех, кто покупал ботокс в офисе подозреваемых, сообщить об этом по телефону: 8 (8332) 485-214.

Число пострадавших от нелегальных препаратов пока не называется, однако известно, что у пациентов были случаи отеков лица и шеи, трудно устранимой асимметрии лица, некрозы тканей и шрамы. Расследование ведется по п. «а» ч.2 ст.238.1 УК РФ «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, совершенно группой лиц»).

Анастасия Еремина