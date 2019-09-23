Casio G-Shock вышли в металле

В прошлом 2018 году к 35-летию бренда Casio G-Shock ззнаменитые квадратные часы вышли в металлическом корпусе, что вызвало большой резонанс. Между корпусом и циферблатом разместились защищающий от физического воздействия слой из материала Alpha Gel и металлическая капсула с механизмом часов, что обеспечило часам еще большую, чем прежде, ударопрочность. Для питания от солнечной батареи была задействована усовершенствованная технология Tough Solar, а благодаря технологии Connected Engine часы подсоединялись к смартфону. А водонепроницаемость на глубине до 200 метров позволяет использовать часы в самых экстремальных условиях.

У четырех новинок этого года тот же циферблат с крепким минеральным стеклом и сверхмощной автоматической LED-подсветкой, но корпус теперь доступен в классическом черном, золотом и ярко-синем цветах. Задняя крышка либо защищена сверхпрочным DLC либо IP-покрытием. Благодаря полировке стальной браслет выглядит хромированным. Есть и облегченный вариант часов на полимерном ремешке.