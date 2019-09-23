Уровень жизни измерят «индексом самогона»

«Индекс самогона» предложили ввести эксперты Финансового университета при правительстве. По их расчетам, чем больше самодельного алкоголя в стране, тем ниже уровень жизни. Результаты опроса показали, что чаще всего изготовлением домашнего» алкоголя занимаются жители Ульяновска, Саранска, Астрахани, Липецка и Новороссийска.

Объемы самогоноварения — важный индикатор экономической ситуации в стране, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец: «Мы не видим никаких серьезных признаков расширения производства самодельного алкоголя. Это говорит о том, что представления о кризисе в стране сильно преувеличены. Наверное, в ближайшее время с той или иной скоростью социально-экономическое развитие продолжится. Мировой кризис на пороге. Нужны дополнительные показатели, которые бы помогли сориентироваться и понять, в какой степени ожидания больших экономических неприятностей оправданы. И одним из таких индикаторов может быть производство и потребление самодельного алкоголя».

Рассчитывать «самогонный индекс» авторы собираются по отчетам Минфина. Они полагают, что новый индикатор также поможет оценить потери бюджета от нелегального рынка алкоголя. Эффективность подобного индекса неочевидна. Финансовая ситуация в стране зависит от множества факторов, и самогон — не самый важный из них, отмечает ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков: «Наверное, логика в этом какая-то есть, потому что если падают доходы, то люди начинают использовать подсобное хозяйство, свои возможности для замены тех продуктов или напитков, которые они обычно покупают в магазине. На мой взгляд, делать какие-то очень большие экономические выводы на основании только одного индикатора и достаточно странного все-таки нельзя.

Экономика — это довольно сложная вещь. И поэтому здесь стоит обращать внимание на более широкую группу товаров или услуг, а не только на какой-то “индекс самогона”.

Видимо, “индекса Оливье” нам оказалось недостаточно, поэтому решили изобрести новый, который, возможно, впоследствии войдет в какую-то группу таких странных индексов. И уже она, в свою очередь, будет говорить что-то нам об экономике».

По данным Финансового университета при правительстве, о том, как приготовить самодельный алкоголь, знают не больше 5% населения крупных городов. Сталкивались с продажей еще меньше — один из ста опрошенных.

Юлия Жданова