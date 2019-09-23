Замглавы Самары пообещал устранить последствия обрушившейся стены дома

Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко сообщил о скором устранении последствий обвалившейся части стены дома по ул. Галактионовская 55. Об этом он написал в «Твиттере». Очевидцы сообщают, что во время обвала была задета газовая труба.

«В течение двух дней обследуют трубу и включат газ. А собственник нежилого помещения проведет экспертизу»,— пишет господин Василенко.

Ранее жители сообщали, что во дворе дома ул. Самарская 64 обвалилась часть стены соседнего помещения. «В доме отключен газ, не на чем готовить еду. Есть угроза дальнейшего разрушения стены», — говорится в сообщении.

Алена Смирнова