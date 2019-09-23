23 сентября, понедельник
Войти в профиль
Самара. Волга

Коротко

Новости

все новости

Мероприятия

Замглавы Самары пообещал устранить последствия обрушившейся стены дома

Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко сообщил о скором устранении последствий обвалившейся части стены дома по ул. Галактионовская 55. Об этом он написал в «Твиттере». Очевидцы сообщают, что во время обвала была задета газовая труба.

«В течение двух дней обследуют трубу и включат газ. А собственник нежилого помещения проведет экспертизу»,— пишет господин Василенко.

Ранее жители сообщали, что во дворе дома ул. Самарская 64 обвалилась часть стены соседнего помещения. «В доме отключен газ, не на чем готовить еду. Есть угроза дальнейшего разрушения стены», — говорится в сообщении.

Алена Смирнова


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

Интервью

Пресс-релиз

Новости компаний

Профиль пользователя