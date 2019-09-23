В банковской отрасли все стремительно меняется, и потому кредитным организациям нужно всегда держать руку на пульсе. Председатель Правления банка «Урал ФД» Алексей Вырков подводит итоги первого полугодия и рассказывает, как банкам найти точки роста в непростых экономических условиях и благодаря чему региональные игроки могут успешно конкурировать с федеральными.

– Первая половина 2019 года позади – время подвести предварительные итоги полугодия. Расскажите, чем вам запомнится этот период?

– Банковская сфера всегда находится на самом острие изменений в экономике, мы регулярно сталкиваемся с новыми вызовами и задачами. К примеру, в 2019 году изменилась система учета активов и ужесточились требования по достаточности капитала. Все это потребовало пересмотра подходов к работе и оценке рисков. В итоге банк «Урал ФД» стал еще более устойчивым и надежным.

Если говорить не только о банковской отрасли, а в целом об экономике, то рынок непростой – деловая активность бизнеса не растет, закредитованность населения высокая, реальные доходы падают. Но наш опыт показывает, что даже в таких сложных условиях можно найти возможности для роста. Так, по итогам первого полугодия 2019 года «Урал ФД» вырос по объему активов, увеличил размер кредитного портфеля, как корпоративного (на 25%), так и розничного (на 7%). Фактически уже за шесть месяцев мы достигли тех результатов, которые планировали показать за весь год.

Поэтому во втором полугодии сосредоточимся на том, чтобы сделать наш портфель еще более качественным и маржинальным.

– Алексей Юрьевич, вы возглавляете банк «Урал ФД» почти пять лет. Что самое главное сделано за это время?

– С одной стороны, я критически оцениваю собственную работу – всегда хочется большего. С другой, я понимаю, что это был интересный, насыщенный событиями период. Наверное, самое главное, что я сделал – собрал отличную, мотивированную на эффективную работу команду профессионалов.

Я вступил в должность в 2015 году. Этот год был крайне сложным для всего банковского сообщества. Нам предстояло решить жизненно важные вопросы, и я горжусь тем, как команда банка с этим справилась.

Потом на каждом этапе появлялись новые вводные. К примеру, был период, когда возникли сложности с ипотечным кредитованием. Действовала государственная программа субсидирования ипотеки, условия которой исключали возможность участия в ней региональных банков как таковых. Мы фактически ушли с ипотечного рынка. Но программа закончилась, и мы не просто вернулись, а вновь стали заметным игроком.

Несмотря на то что рынок жилищного кредитования очень конкурентный и технологичный, мы входим в топ-30 ипотечных банков России и в топ-3 по Пермскому краю.

Далее, нам предстояло разработать и начать реализовывать новую стратегию банка. Перед нами стояла и стоит задача масштабирования бизнеса. Это новые возможности, новые горизонты, которые мы активно осваиваем последние два года.

– В чем заключается стратегия банка и по какому принципу выбирались города для вывода бренда «Урал ФД»?

– Разрабатывая стратегию, в 2016 году мы решили сделать ставку на корпоративное направление, в котором у нас наиболее отлажена бизнес-модель.

Было принято решение выходить за пределы Пермского края и осваивать регионы с высокой предпринимательской активностью. Наш целевой сегмент – это микро- и малый бизнес, и в части кредитования – средний бизнес. Это та аудитория, из которой мы сами родом, которую хорошо знаем. Конечно, было непонятно, как новые рынки воспримут региональный банк, да еще с такой ярко выраженной топонимикой в названии, поэтому в 2017 году мы открыли офис для корпоративных клиентов в столице Урала – Екатеринбурге. Здесь мы проверяли ряд гипотез, затем трансформировали офис, и уже новую, усовершенствованную модель перенесли в Новосибирск, где открылись в конце 2018 года. По такому же принципу переформатировали и существующий офис банка в Москве.

Теперь мы межрегиональный банк, и для нас это важное достижение. Новый статус вдохнул новую жизнь в работу всей команды «Урал ФД». Успешный выход в новые регионы показал, что нам по силам конкурировать с федеральными игроками не только в дома, но и на совершенно новых рынках.

– И как же «Урал ФД» удается конкурировать с крупными федеральными игроками? За счет чего это возможно?

– Многое зависит от того, как выстроены отношения банка с партнерами и клиентами. У нас есть искренняя заинтересованность в клиентах и глубокое знание того сегмента, с которым мы работаем. Там, где крупный банк вынесет отрицательный вердикт по кредитованию, специалисты банка «Урал ФД» постараются погрузиться в задачи или бизнес клиента, изучат его особенности, разберутся в деталях, подскажут, что не так и как можно исправить ситуацию, чтобы получить финансирование.

Мы всегда доступны и открыты для диалога. Причем на уровне первых лиц банка, тех, кто принимает решения. Например, в процессе проведения встреч с клиентами в рамках Дня предпринимателя нам удалось прямо на месте решить ряд важных вопросов в Березниках и Новосибирске. Сделать для себя важные выводы по оптимизации бизнес-процессов взаимодействия с новыми регионами, находящимися в других часовых поясах.

Мы видим, что клиенты ценят такой подход – им нравится наша открытость, желание вникать в проблемы и потребности, готовность быстро давать обратную связь, совместно прорабатывать решения. Мы отвечаем за свои слова. Клиенты с нашей помощью достигают своих целей. А дальше на нас начинает работать деловая репутация: нас начинают рекомендовать.

– Какие продукты и сервисы сегодня наиболее востребованы у бизнеса?

– У бизнеса сегодня почти нет запроса на кредиты для реализации инвестиционных проектов – их больше интересует краткосрочное финансирование. Причины, естественно, кроются в состоянии экономики. Но есть спрос на другие продукты.

Большой популярностью сегодня пользуются банковские гарантии. Портфель в этом сегменте вырос у нас до 3 млрд рублей. Сейчас до конца года мы будем удерживать этот объем, направив работу на качественное улучшение структуры этого портфеля: на выдачу экспресс-гарантий, гарантий с небольшим чеком – до 15 млн рублей, гарантий, которые мы привлекаем через собственный сервис дистанционной выдачи, доступный для клиентов почти по всей России. По итогам полугодия этим сервисом уже воспользовались предприниматели из 21 региона РФ. В тесной связке с банковскими гарантиями часто идет оборотное финансирование. И оно также сегодня востребовано.

Конечно же, мы работаем и по направлению расчетно-кассового обслуживания. Стараемся и здесь улучшать сервис. К примеру, в 2019 году мы сократили время открытия расчетно-кассового счета с 19 часов до 9, цель – 4 часа. Это дало эффект: число клиентов на РКО выросло, и, кстати, большой вклад в это внес офис в Новосибирске.

Однако мы не ограничиваемся только банковскими сервисами, а стремимся облегчить жизнь предпринимателей и благодаря сопутствующим услугам. К примеру, сегодня все торгово-сервисные предприятия обязаны иметь онлайн-кассы, но не все могут позволить себе такие расходы, поэтому мы совместно с нашим тюменским партнером начали предоставлять онлайн-кассы в аренду и в рассрочку.

Не секрет, что основная масса доначислений налоговой инспекции связана с деловой репутацией контрагентов. Поэтому в этом году мы запустили в интернет-банке для B2b новую опцию – сервис «Светофор», позволяющий проверить добросовестность контрагентов. Он очень востребован – ежедневно в нем обрабатывается до 12,5 тыс. запросов. До конца года мы также планируем внедрить сервис 1C: ДиректБанк – прямой обмен документами с банком и онлайн-бухгалтерию.

– Какие еще задачи для себя и банка ставите на ближайшее будущее?

– Повторюсь, сервис – наше все. Поэтому в приоритете развитие качественного и понятного для клиента сервиса, каналов дистанционного обслуживания. За последние два года уже многое сделано.

Например, наш интернет-банк для бизнеса по итогам 2018 года вошел в двадцатку лучших банков в независимом рейтинге Markswebb. Сегодня мы на 17-м месте. Наша глобальная цель – войти в топ-10 этого авторитетного издания. Что касается мобильного приложения для розничных клиентов, мы приступили к его основательной переработке. Это огромный фронт работ. Здесь нам многое еще только предстоит.

И параллельно не менее важная задача – сохранить устойчивость банка к внешним шокам и новым вызовам. Кредитный риск – как огонь: близко подойдешь – сгоришь, далеко отойдешь – замерзнешь. Поэтому банк – это всегда повышенная ответственность, сдержанность и взвешенность в суждениях и решениях. Работать в банковской отрасли – значит постоянно держать руку на пульсе.

– Работая в напряженном ритме, вам удается находить время на отдых?

– Находить время на «не-работу» каждый просто обязан. Иначе произойдет выгорание.

Семья и спорт – мои основные источники вдохновения. У меня есть маленькая дочурка, которая меня радует, с которой мне всегда интересно. Я сам спортивный человек, и, по-моему, дочь пошла по моим стопам. Ей два года, но мы уже вместе гоняем на велосипедах, прыгаем на батутах. Кроме того, я люблю интеллектуальные, игровые виды спорта, экстрим. Без нормального мужского адреналина сложно дать выход энергии, в том числе негативной, «выпустить пар».

Уверен, что нужно быть активным в разных сферах, уметь переключаться, даже если работа очень интересная. А банковская отрасль именно такая – здесь никогда не заскучаешь и всегда будешь в тонусе!

Генеральная лицензия ЦБ РФ №249 от 12.05.2015 г.