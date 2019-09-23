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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ   |  купить фото

Служба доставки «Фарфор» открыла новые точки в Самаре

Российская служба доставки «Фарфор» открыла новые точки в Самаре. Они появились на ул. Чапаевской, на проспекте Карла Маркса и в микрорайоне «Кошелев». Об этом сообщают представители службы в соцсетях.

«Мы пока сократили зоны доставки. Это позволит быстрее доставить ваш заказ. Доставка будет осуществляться в следующих районах: Самарский, ЖД, Ленинский, Советский и Октябрьский»,– говорится в сообщении.

Ранее областное СУ СК России возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ после массового отравления роллами от самарского филиала федеральной службы доставки «Фарфор». В социальных сетях появилась информация о госпитализации 30 человек с пищевым отравлением. По последним данным, пострадало 63 человека.

Георгий Портнов


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