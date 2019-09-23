В Казани жители заявляют об удовлетворенности уровнем жизни — опрос

Казань заняла пятое место по удовлетворенности соотношением доходов и стоимости жизни среди городов-миллионников по версии портала недвижимости Domofond.ru.

Составители рейтинга предложили респондентам оценить такие показатели, как ежемесячный доход, достаточный для проживания, стоимость товаров в магазинах у дома и другие виды расходов по шкале от 1 до 10. Казань набрала 4,6 балла за первое полугодие 2019 года. По сравнению с прошлогодними показателями рост составил 0,1 балла.

Лидером среди городов-миллионников по удовлетворенности соотношением доходов и стоимости жизни стала Москва 5,2 баллами, что на 0,2 балла меньше прошлогодних показателей. Второе место занял Санкт-Петербург (4,9 балла). Тройку лидеров замкнул Краснодар (4,7 балла). В пятерку помимо Казани вошел Екатеринбург (4,4 балла).

"Ъ-Казань"